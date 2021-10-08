***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.305,44 % 0,00187676Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri709,68 % 0,00018232Bağımsız Denetim Ücreti15.516,92 % 0,00398628Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri438.799,44 % 0,11272704Fon Yönetim Ücreti5.780.486,89 % 1,48499999Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu10.988,66 % 0,00282297Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.339,59 % 0,00034414Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu102.773,24 % 0,02640232Vergiler ve Diğer Harcamalar77.044,08 % 0,01979253Türev Araçlar Komisyonu56.506,1 % 0,01451635Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler249.740,14 % 0,06415794TOPLAM GİDERLER6.741.210,18 % 1,73180863DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ389.258.378,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968890BIST