***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2022 14:42
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgeri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.401,3 % 0,06183212
Sigorta Gide
17:012.379
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 33,61
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
17:0114,7593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0223
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:0116,0166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0319
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9924
17:01921,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,28
|Açılış
|: 921,23
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
921,78
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler16:59
|GZNMI
|41,36
|28.449.547
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.067.181
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.765.208
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|5.993.212
|% -9,78
|
|DERIM
|4,65
|17.004.473
|% -7,00
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|ULUSE
|159,40
|32.416.367
|% -5,12
|
|SAMAT
|6,96
|18.795.435
|% -4,40
|
|GARAN
|13,23
|4.706.725.314
|% 4,92
|
|ASELS
|28,14
|3.252.938.891
|% 7,82
|
|THYAO
|35,36
|2.810.116.741
|% -0,73
|
|KARSN
|5,92
|1.647.775.591
|% 3,68
|
|AKBNK
|8,36
|1.597.138.146
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,63
|1.238.831.436
|% 2,73
|
|GARAN
|13,23
|4.706.725.314
|% 4,92
|
|ODAS
|2,20
|773.955.938
|% 4,27
|
|YKBNK
|4,57
|1.454.875.713
|% 4,10
|
|KARSN
|5,92
|1.647.775.591
|% 3,68
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7538
|14,7614
|% 0,17
|
|Euro
|15,9968
|16,0302
|% -0,11
|
|Sterlin
|19,1080
|19,2039
|% -0,49
|
|Frank
|15,6890
|15,7835
|% -0,12
|
|Riyal
|3,9235
|3,9432
|% 0,20
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|11,70
|
|Altın Gr.
|920
|920
|5,22
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,62
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|-0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,11
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 92 artarak (% 1.80 ) 2, 650
-
17:13XU100
Endeks 2, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 6 üstünde . İşlem hacmi 39, 500.00 milyon TL de
-
17:13CANTE
Yüzde 7.93 oranında artışla 26.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 664, 000 adet işlem
-
17:12ATEKS
Yüzde 4.91 oranında artışla 40.16 lira fiyatla işlem gören hissede 448, 407 adet işlem
-
17:11ADESE
Yüzde 6.10 oranında artışla 0.87 lira fiyatla işlem gören hissede 115, 649, 182 adet işlem