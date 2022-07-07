***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.588,9 % 0,01256071Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri633,89 % 0,00120841Bağımsız Denetim Ücreti55.245,89 % 0,10531766Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.496,66 % 0,04479271Fon Yönetim Ücreti514.555,99 % 0,98092064Hisse Senedi Komisyonu28.391,78 % 0,05412449Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.866,75 % 0,00355867Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.326,63 % 0,00252901Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.697,99 % 0,00323695Türev Araçlar Komi645.332,2 % 1,23022506DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ52.456.434,42 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043430BIST