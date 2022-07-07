***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2022 19:05
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.588,9 % 0,01256071
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
633,89 % 0,00120841
Bağımsız Denetim Ücreti
55.245,89 % 0,10531766
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.496,66 % 0,04479271
Fon Yönetim Ücreti
514.555,99 % 0,98092064
Hisse Senedi Komisyonu
28.391,78 % 0,05412449
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.866,75 % 0,00355867
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.326,63 % 0,00252901
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.697,99 % 0,00323695
Türev Araçlar Komi
645.332,2 % 1,23022506
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
52.456.434,42 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043430
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0580
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3341
En Düşük
17,1768
12:3517,5884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0254
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6139
En Düşük
17,4369
12:35966,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,22
|Açılış
|: 966,60
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
972,43
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|52,25
|211.948.881
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.257.384
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.648.148
|% 9,72
|
|CANTE
|53,85
|29.579.859
|% 9,01
|
|KRGYO
|8,43
|39.086.948
|% 8,08
|
|ISKUR
|945.000,00
|945.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|16,96
|4.647.009
|% -5,15
|
|ISGYO
|15,14
|73.043.086
|% -5,14
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,69
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 1,14
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 1,41
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3148
|17,3260
|% 0,34
|
|Euro
|17,5702
|17,5884
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,6469
|20,7505
|% -0,18
|
|Frank
|17,6263
|17,7325
|% -0,08
|
|Riyal
|4,5998
|4,6229
|% 0,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-1,70
|
|Altın Gr.
|967
|967
|1,82
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.607
|14,00
|
|Tam
|6.511
|6.613
|27,00
|
|Yarım
|3.187
|3.235
|15,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.614
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,31
|