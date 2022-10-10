***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.718,88 % 0,0041225Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri495,13 % 0,00019043Bağımsız Denetim Ücreti6.110,84 % 0,00235024Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri327.829,3 % 0,1260837Fon Yönetim Ücreti3.500.858,44 % 1,34643599Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu11.854,27 % 0,00455917Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.686,57 % 0,00103326Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.225,25 % 0,00085583Türev Araçlar Komisyonu57.971,49 % 0,02229593Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler56.678,63 % 0,0217987TOPLAM GİDERLER3.977.428,8 % 1,52972575DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ260.009.273 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069664BIST