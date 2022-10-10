***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.360,05 % 0,01001168Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri495,13 % 0,00092482Bağımsız Denetim Ücreti3.368,04 % 0,00629093Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri34.374,56 % 0,06420592Fon Yönetim Ücreti400.474,87 % 0,74802001Hisse Senedi Komisyonu19.484,33 % 0,03639347Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.882,39 % 0,00351599Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.072,69 % 0,00387144Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.225,25 % 0,00415639Türev Araçlar Komisyonu3.744,6 % 0,00699429Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler52.766,47 % 0,09855893TOPLAM GİDERLER526.248,38 % 0,98294387DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ53.537.988,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069665BIST