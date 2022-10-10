***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.718,88 % 0,00097547Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri495,13 % 0,00004506Bağımsız Denetim Ücreti7.982,21 % 0,00072642Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri870.396,42 % 0,07921034Fon Yönetim Ücreti8.219.557 % 0,74802Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu289,4 % 0,00002634Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.111,74 % 0,00010117Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar25.331,66 % 0,00230531Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler192.845,06 % 0,01754985TOPLAM GİDERLER9.328.727,5 % 0,84895996DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.098.841.874,79 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069666BIST