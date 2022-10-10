***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.904,94 % 0,01109236Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri771,92 % 0,00096154Bağımsız Denetim Ücreti8.502,07 % 0,01059053Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri175.302,96 % 0,21836463Fon Yönetim Ücreti631.973,81 % 0,78721277Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5,25 % 0,00000654Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.500,13 % 0,00186862Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.713,84 % 0,00338047Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.645,35 % 0,02073414TOPLAM GİDERLER846.320,27 % 1,0542116DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ91.526.627,95 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069667BIST