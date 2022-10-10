***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.960,14 % 0,00075737Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri779,86 % 0,00006592Bağımsız Denetim Ücreti10.035,98 % 0,00084831Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri904.958,1 % 0,07649312Fon Yönetim Ücreti6.296.144,3 % 0,53219232Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu38,58 % 0,00000326Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu961,44 % 0,00008127Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar6.642,47 % 0,00056147Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler226.651,86 % 0,01915813TOPLAM GİDERLER7.455.172,73 % 0,63016117DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.183.058.087,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069668BIST