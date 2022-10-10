***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.257,42 % 0,01163962Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri939,39 % 0,00150662Bağımsız Denetim Ücreti49.055,57 % 0,07867649Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri41.741,68 % 0,0669463Fon Yönetim Ücreti932.796,93 % 1,49604195Hisse Senedi Komisyonu46.508,61 % 0,07459162Tahvil Bono Komisyonu1,53 % 0,00000245Gecelik Ters Repo Komisyonu3.028,31 % 0,00485688Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.105,73 % 0,00337722Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.714,13 % 0,00435299Türev Araçlar Komisyonu8.132,03 % 0,01304234Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.768,58 % 0,02529002TOPLAM GİDERLER1.110.049,91 % 1,7803245DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ62.350.987,54 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069670BIST