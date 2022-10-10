***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.718,88 % 0,01220793Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri495,13 % 0,00056391Bağımsız Denetim Ücreti3.922,87 % 0,00446783Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri265.287,33 % 0,30214052Fon Yönetim Ücreti1.150.565,65 % 1,31039996Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu23,02 % 0,00002622Gecelik Ters Repo Komisyonu12.294,01 % 0,01400187Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.651,22 % 0,00301952Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu20.760,3 % 0,02364428Vergiler ve Diğer Harcamalar2.225,25 % 0,00253438Türev Araçlar Komisyonu15.301,89 % 0,0174276Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.359,5 % 0,02432672TOPLAM GİDERLER1.505.605,05 % 1,71476073DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ87.802.631,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069671BIST