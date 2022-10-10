***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.718,88 % 0,00739665Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri495,13 % 0,00034167Bağımsız Denetim Ücreti9.168,92 % 0,00632709Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri360.666,06 % 0,24888045Fon Yönetim Ücreti1.661.599,87 % 1,14660004Hisse Senedi Komisyonu19.706,69 % 0,01359876Tahvil Bono Komisyonu69,3 % 0,00004782Gecelik Ters Repo Komisyonu10.041,38 % 0,00692913Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.120,88 % 0,00215359Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu35.067,62 % 0,02419869Vergiler ve Diğer Harcamalar36.979,86 % 0,02551824Türev Araçlar Komisyonu46.139,37 % 0,03183883Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.406,7 % 0,02374261TOPLAM GİDERLER2.228.180,66 % 1,53757356DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ144.915.385,6 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069672BIST