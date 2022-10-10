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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

10.10.2022 12:36
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
10.424,26 % 0,00225077
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
495,13 % 0,00010691
Bağımsız Denetim Ücreti
20.083 % 0,00433625
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
279.624,4 % 0,0603755
Fon Yönetim Ücreti
5.310.387,85 % 1,14659999
Hisse Senedi Komisyonu
20.230,51 % 0,0043681
Tahvil Bono Komisyonu
741,87 % 0,00016018
Gecelik Ters Repo Komisyonu
138.737,41 % 0,02995569
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.866,52 % 0,00061893
Borsa Para Piyasası Komisyonu
25.918,57 % 0,00559625
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
31.233,25 % 0,00674377
Türev Araçlar Komisyonu
18.458,47 % 0,00398549
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
104.621,57 % 0,02258952
TOPLAM GİDERLER
5.963.822,81 % 1,28768733
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
463.142.150,72 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069673


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KONTR 90,75 863.991.502 % 10,00  
HKTM 67,10 71.122.400 % 10,00  
BNTAS 6,27 222.893.257 % 10,00  
DOKTA 40,50 46.224.888 % 9,99  
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Yarım 3.273 3.313 -2,00  
Çeyrek 1.639 1.657 0,00  
Gümüş.Ons 19,37 19,40 -0,23  
Gümüş Gr. 11,58 11,60 -0,15  
B. Petrol 94,81 94,81 -1,38  
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