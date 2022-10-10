***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.424,26 % 0,00225077Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri495,13 % 0,00010691Bağımsız Denetim Ücreti20.083 % 0,00433625Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri279.624,4 % 0,0603755Fon Yönetim Ücreti5.310.387,85 % 1,14659999Hisse Senedi Komisyonu20.230,51 % 0,0043681Tahvil Bono Komisyonu741,87 % 0,00016018Gecelik Ters Repo Komisyonu138.737,41 % 0,02995569Vadeli Ters Repo Komisyonu2.866,52 % 0,00061893Borsa Para Piyasası Komisyonu25.918,57 % 0,00559625Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar31.233,25 % 0,00674377Türev Araçlar Komisyonu18.458,47 % 0,00398549Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler104.621,57 % 0,02258952TOPLAM GİDERLER5.963.822,81 % 1,28768733DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ463.142.150,72 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069673BIST