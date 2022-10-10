***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.718,88 % 0,00319176Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri471,85 % 0,0001405Bağımsız Denetim Ücreti19.838,2 % 0,00590722Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri201.923,78 % 0,06012687Fon Yönetim Ücreti5.952.876,78 % 1,772589Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5.128,44 % 0,0015271Gecelik Ters Repo Komisyonu29.575,48 % 0,0088067Vadeli Ters Repo Komisyonu330,76 % 0,00009849Borsa Para Piyasası Komisyonu69.368,58 % 0,02065589Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.225,25 % 0,00066261Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler80.902,9 % 0,02409047TOPLAM GİDERLER6.373.360,9 % 1,89779662DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ335.829.500,66 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069674BIST