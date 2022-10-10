***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.718,88 % 0,00089875Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri495,13 % 0,00004152Bağımsız Denetim Ücreti9.779,96 % 0,00082002Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri762.926 % 0,06396915Fon Yönetim Ücreti22.299.836,64 % 1,869777Hisse Senedi Komisyonu1.155.138,9 % 0,09685507Tahvil Bono Komisyonu38 % 0,00000319Gecelik Ters Repo Komisyonu149.804,73 % 0,01256069Vadeli Ters Repo Komisyonu1.984,52 % 0,0001664Borsa Para Piyasası Komisyonu2.256,37 % 0,00018919Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.182,57 % 0,000183Türev Araçlar Komisyonu790.986,06 % 0,0663219Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler252.700,86 % 0,02118824TOPLAM GİDERLER25.438.848,62 % 2,1329741DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.192.646.860,54 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069675BIST