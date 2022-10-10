***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri12.254,48 % 0,0904682Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri434,99 % 0,0032113Bağımsız Denetim Ücreti4.321,86 % 0,03190596Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.325,31 % 0,06146126Fon Yönetim Ücreti221.877,29 % 1,63800012Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.343,89 % 0,00992121Gecelik Ters Repo Komisyonu1.522,05 % 0,01123647Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.154,91 % 0,01590854Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.225,25 % 0,01642782Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.811,82 % 0,05028799TOPLAM GİDERLER261.271,85 % 1,92882886DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.545.621,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069677BIST