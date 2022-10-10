***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.751,9 % 0,00077909Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri495,13 % 0,00010281Bağımsız Denetim Ücreti4.567,23 % 0,00094839Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri301.781,56 % 0,06266547Fon Yönetim Ücreti9.004.387,77 % 1,86977698Hisse Senedi Komisyonu437.984,35 % 0,09094822Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu25.895,76 % 0,0053773Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.114,13 % 0,000439Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.225,25 % 0,00046208Türev Araçlar Komisyonu118.881,43 % 0,02468594Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler101.852,35 % 0,02114982TOPLAM GİDERLER10.003.936,86 % 2,07733511DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ481.575.495,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069678BIST