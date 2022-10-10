***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.718,88 % 0,00140596Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri495,13 % 0,00006494Bağımsız Denetim Ücreti18.417,71 % 0,00241579Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri920.593,06 % 0,12075091Fon Yönetim Ücreti11.447.288,77 % 1,5015Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.955,54 % 0,00051883Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.245,96 % 0,00029459Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu261.095,67 % 0,03424699Vergiler ve Diğer Harcamalar2.225,25 % 0,00029188Türev Araçlar Komisyonu65.631,35 % 0,00860863Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler413.183,23 % 0,05419577TOPLAM GİDERLER13.145.850,55 % 1,72429429DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ762.390.192,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069679BIST