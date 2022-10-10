***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
10.10.2022 12:37
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
10.718,88 % 0,00140596
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
495,13 % 0,00006494
Bağımsız Denetim Ücreti
18.417,71 % 0,00241579
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
920.593,06 % 0,12075091
Fon Yönetim Ücreti
11.447.288,77 % 1,5015
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.955,54 % 0,00051883
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.245,96 % 0,00029459
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
261.095,67 % 0,03424699
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.225,25 % 0,00029188
Türev Araçlar Komisyonu
65.631,35 % 0,00860863
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
413.183,23 % 0,05419577
TOPLAM GİDERLER
13.145.850,55 % 1,72429429
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
762.390.192,89 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069679
BIST
18:053.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -10,48
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.563
18:0518,5883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
18:0518,1743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1449
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1798
En Düşük
17,9829
18:051.004,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 8,09
|Açılış
|: 1.004,78
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.006,21
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BNTAS
|6,27
|235.435.633
|% 10,00
|
|KONTR
|90,75
|864.909.075
|% 10,00
|
|HKTM
|67,10
|72.682.676
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|46.433.666
|% 9,99
|
|ERCB
|46,72
|48.903.113
|% 9,98
|
|KIMMR
|6,48
|927.191
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|66.249.647
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|64.178.394
|% -9,94
|
|MARTI
|4,06
|106.981.573
|% -9,78
|
|MOBTL
|2,64
|241.010.198
|% -8,01
|
|THYAO
|84,50
|5.179.671.938
|% -1,92
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|SASA
|85,10
|2.729.981.315
|% -0,76
|
|EKGYO
|4,31
|1.992.443.367
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|ISCTR
|8,29
|2.111.590.903
|% 0,61
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5813
|18,5883
|% 0,06
|
|Euro
|18,1623
|18,1743
|% 0,80
|
|Sterlin
|20,6726
|20,7763
|% 0,93
|
|Frank
|18,6483
|18,7607
|% 0,77
|
|Riyal
|4,9287
|4,9534
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|15,49
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|6,78
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.750
|6.815
|34,00
|
|Yarım
|3.289
|3.332
|17,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.666
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,62
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,08
|
|B. Petrol
|94,46
|94,46
|-1,73
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HTTBT
Yüzde 6.49 oranında artışla 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 992 adet işlem
-
17:58HEDEF
Yüzde 4.58 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 754 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 284, 079 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 64 artarak (% 0.02 ) 3, 921
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HKTM, KONTR