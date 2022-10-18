***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10/10/2022AçıklamaFon Gider Bilgileri (10/10/2022 Tarihli Bilfirimin Düzeltmesidir)Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.718,88 % 0,00140596Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri495,13 % 0,00006494Bağımsız Denetim Ücreti18.417,71 % 0,00241579Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri920.593,06 % 0,12075091Fon Yönetim Ücreti11.447.288,77 % 1,5015Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.955,54 % 0,00051883Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.245,96 % 0,00029459Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu261.095,67 % 0,03424699Vergiler ve Diğer Harcamalar2.225,25 % 0,00029188Türev Araçlar Komisyonu65.631,35 % 0,00860863Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.173.645,3 % 0,15394286TOPLAM GİDERLER13.906.312,62 % 1,82404138DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ762.390.192,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072742BIST