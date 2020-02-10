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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.02.2020 09:18
GÜNCEL HABERLER



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İlkay Öztürk 26.06.2019 2018 - ..... HSBC Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 2016-2018 Şekerbank ? Döviz Trader- Uzman 2015-2016 Burgan Yatırım - Yatırım ve Özel Portföy Yönetimi - Uzman 5 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817842


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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7212 7,7599 % -0,10  
Frank 6,1148 6,1516 % -0,25  
Riyal 1,5951 1,6031 % -0,25  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.570 1.570 0,09  
Altın Gr. 303 303 -0,56  
Cumhuriyet 2.011 2.041 7,00  
Tam 2.001 2.050 15,37  
Yarım 967 992 7,44  
Çeyrek 485 496 3,72  
Gümüş.Ons 17,70 17,74 0,02  
Gümüş Gr. 3,42 3,42 -0,01  
B. Petrol 54,53 54,53 0,08  
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