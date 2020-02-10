***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.02.2020 09:19
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İlkay Öztürk 26.06.2019 2018 - ..... HSBC Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 2016-2018 Şekerbank ? Döviz Trader- Uzman 2015-2016 Burgan Yatırım - Yatırım ve Özel Portföy Yönetimi - Uzman 5 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817844
BIST
10:43120.828
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -187,17
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
120.953
En Düşük
120.082
10:436,0057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0106
|Açılış
|: 6,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9940
|
6,0130
En Düşük
5,9746
10:436,5792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0094
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5650
|
6,5913
En Düşük
6,5480
10:43302,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,18
|Açılış
|: 302,56
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,92
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|32.420.884
|% 19,92
|
|FORMT
|2,99
|10.298
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,13
|3.254.931
|% 14,65
|
|RYGYO
|11,10
|38.419.557
|% 7,35
|
|IHLGM
|1,32
|83.541.494
|% 7,32
|
|TACTR
|3,00
|23.028
|% -9,91
|
|UZERB
|2,06
|7.315
|% -8,85
|
|DOKTA
|50,45
|14.183.499
|% -7,35
|
|HALKS
|2,04
|10.200
|% -7,27
|
|NIBAS
|5,21
|26
|% -6,96
|
|ODAS
|2,25
|84.899.965
|% 0,90
|
|IHLGM
|1,32
|83.541.494
|% 7,32
|
|PGSUS
|67,40
|63.870.720
|% -2,18
|
|ARDYZ
|9,15
|32.420.884
|% 19,92
|
|DOKTA
|50,45
|14.183.499
|% -7,35
|
|IHLGM
|1,32
|83.541.494
|% 7,32
|
|ARDYZ
|9,15
|32.420.884
|% 19,92
|
|DERAS
|4,34
|13.485.229
|% 3,83
|
|TUCLK
|5,21
|10.848.593
|% 4,20
|
|BNTAS
|3,56
|7.020.724
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6965
|7,7351
|% -0,42
|
|Frank
|6,1021
|6,1389
|% -0,46
|
|Riyal
|1,5922
|1,6002
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.571
|1,14
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,44
|54,44
|-0,01
|