***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.02.2020 09:19
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İlkay Öztürk 26.06.2019 2018 - ..... HSBC Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 2016-2018 Şekerbank ? Döviz Trader- Uzman 2015-2016 Burgan Yatırım - Yatırım ve Özel Portföy Yönetimi - Uzman 5 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817845
BIST
18:05121.015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
0
En Düşük
0
18:056,0030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0133
|Açılış
|: 6,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9940
|
6,0130
En Düşük
5,9746
18:056,5801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0085
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5650
|
6,5913
En Düşük
6,5480
18:05303,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,69
|Açılış
|: 303,06
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,92
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|15,56
|15.619.369
|% 0,00
|
|KFEIN
|15,56
|15.619.369
|% 0,00
|
|KFEIN
|15,56
|15.619.369
|% 0,00
|
|KFEIN
|15,56
|15.619.369
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7197
|7,7584
|% -0,12
|
|Frank
|6,1142
|6,1510
|% -0,26
|
|Riyal
|1,5948
|1,6028
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.571
|0,91
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,74
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,00
|
|B. Petrol
|54,51
|54,51
|0,06
|