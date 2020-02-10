***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİlkay Öztürk 26.06.2019 2018 - ..... HSBC Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 2016-2018 Şekerbank ? Döviz Trader- Uzman 2015-2016 Burgan Yatırım - Yatırım ve Özel Portföy Yönetimi - Uzman 5 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817845BIST