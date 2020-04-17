***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.04.2020 18:16
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SEBEST ŞEMSİYE
ISIN Kodu TRYHSPO00029
Fonun Süresi Süresiz
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
06.04.2020
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
HSBC PORTFÖY ÖYNETİMİ A.Ş.
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Özlem AYGÜL 27.03.2020 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ali Sedat TOYDEMİR 27.03.2020 2017 - .....HSBC Portföy Yönetimi Yönetici 2009- 2017 İş Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli / İstanbul 0212 376 46 00 0212 336 24 72 yf@hsbc.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Seda SOMALI Birim Yöneticisi 0212 376 43 92 sedasomali@hsbc.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839083
BIST
18:0598.180
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 1.930,73
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
18:056,9407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0041
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
18:057,5501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0168
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5587
En Düşük
7,4073
18:05375,85
En Yüksek
|Değişim
|: -2,06%
|| -7,92
|Açılış
|: 375,85
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.957.654
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|374.625
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|351.000
|% 10,00
|
|SUMAS
|8,91
|48.667
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|23.544.187
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,41
|13.207.452
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|250.627
|% -9,97
|
|YONGA
|10,40
|63.468
|% -8,37
|
|IDGYO
|3,30
|10.412.082
|% -8,33
|
|PNSUT
|14,62
|91.061.447
|% -7,17
|
|PGSUS
|51,90
|1.660.600.033
|% 3,97
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|THYAO
|10,52
|908.410.021
|% 3,54
|
|ASELS
|27,12
|833.094.111
|% 1,73
|
|AKBNK
|5,79
|638.667.762
|% 2,48
|
|KARSN
|1,46
|278.684.274
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,01
|326.389.136
|% 3,08
|
|IHLAS
|0,65
|87.957.076
|% -2,99
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|IHLGM
|1,05
|121.871.294
|% -1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6429
|8,6863
|% 0,21
|
|Frank
|7,1448
|7,1878
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8419
|1,8512
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|-34,16
|
|Altın Gr.
|375
|375
|-8,35
|
|Cumhuriyet
|2.411
|2.470
|-53,70
|
|Tam
|2.482
|2.545
|-51,50
|
|Yarım
|1.206
|1.237
|-26,90
|
|Çeyrek
|605
|619
|-13,40
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,15
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|28,27
|28,27
|0,45
|