***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SEBEST ŞEMSİYEISIN Kodu TRYHSPO00029Fonun Süresi SüresizFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi06.04.2020Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıHSBC PORTFÖY ÖYNETİMİ A.Ş.Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖzlem AYGÜL 27.03.2020 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAli Sedat TOYDEMİR 27.03.2020 2017 - .....HSBC Portföy Yönetimi Yönetici 2009- 2017 İş Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli / İstanbul 0212 376 46 00 0212 336 24 72 yf@hsbc.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaSeda SOMALI Birim Yöneticisi 0212 376 43 92 sedasomali@hsbc.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839083BIST