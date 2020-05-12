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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.05.2020 11:40
GÜNCEL HABERLER



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Cem Şekerci 04.05.2020 • 2020 - …. HSBC Portföy Yönetimi • 2018 – 2020 Atlas Portföy Yönetimi – Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi • 2016 – 2018 Atlas Portföy Yönetimi – Direktör, Yönetim Kurulu Üyesi • 2012-2016 İş Portföy Yönetimi – Portföy Yöneticisi 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844368


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVHOL 1,76 1.160.148 % 10,00  
EMNIS 3,08 87.546 % 10,00  
TKURU 17,60 219.314 % 10,00  
GLRYH 20,24 1.535.730 % 10,00  
IZTAR 7,60 637.936 % 9,99  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6450 8,6884 % -0,60  
Frank 7,2042 7,2476 % -0,47  
Riyal 1,8658 1,8751 % -0,64  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.706 7,82  
Altın Gr. 385 385 -0,60  
Cumhuriyet 2.481 2.524 -13,90  
Tam 2.554 2.589 -14,30  
Yarım 1.246 1.266 -7,00  
Çeyrek 623 633 -3,50  
Gümüş.Ons 15,50 15,54 0,04  
Gümüş Gr. 3,50 3,51 -0,02  
B. Petrol 30,04 30,04 0,41  
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