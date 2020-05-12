***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.05.2020 11:40
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Cem Şekerci 04.05.2020 • 2020 - …. HSBC Portföy Yönetimi • 2018 – 2020 Atlas Portföy Yönetimi – Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi • 2016 – 2018 Atlas Portföy Yönetimi – Direktör, Yönetim Kurulu Üyesi • 2012-2016 İş Portföy Yönetimi – Portföy Yöneticisi 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844368
BIST
12:5698.706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 914,11
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.729
En Düşük
97.740
12:567,0321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0410
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
12:567,6097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0396
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
12:56385,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,54
|Açılış
|: 385,49
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|AVHOL
|1,76
|1.160.148
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.314
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.535.730
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|637.936
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,75
|51.000.279
|% -5,50
|
|SEYKM
|10,96
|20.740.064
|% -4,94
|
|HALKS
|3,80
|15.531
|% -4,76
|
|AYCES
|24,02
|16.141
|% -4,30
|
|ECILC
|5,34
|434.550.422
|% 8,32
|
|ISFIN
|3,77
|357.501.341
|% -3,33
|
|ALKIM
|15,93
|310.074.437
|% 9,94
|
|MGROS
|33,36
|292.209.833
|% 5,57
|
|KRDMD
|2,39
|278.982.784
|% 1,70
|
|IHLGM
|1,18
|172.219.288
|% -2,48
|
|KRDMD
|2,39
|278.982.784
|% 1,70
|
|IEYHO
|0,61
|68.244.730
|% 7,02
|
|ISFIN
|3,77
|357.501.341
|% -3,33
|
|CEMAS
|1,07
|95.193.184
|% 1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6450
|8,6884
|% -0,60
|
|Frank
|7,2042
|7,2476
|% -0,47
|
|Riyal
|1,8658
|1,8751
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|7,82
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|2.481
|2.524
|-13,90
|
|Tam
|2.554
|2.589
|-14,30
|
|Yarım
|1.246
|1.266
|-7,00
|
|Çeyrek
|623
|633
|-3,50
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,54
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,04
|30,04
|0,41
|