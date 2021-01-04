***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMurat İğnebekçili 17.10.2018 2017 - .....HSBC Portföy Yönetimi Yönetici 2013- 2016 Burgan Yatırım Analist 2005 ? 2013 EFG Yatırım Analist 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar LisansıUmur Açıkalın 04.01.2021 2021 - ... HSBC Portföy Yönetimi Portföy yöneticisi , 2018 - 2021 HSBC Hisse ve Kredi Analisti ,2017-2018 QNB Finansinvest – Kıdemli Hisse Analist,2013-2017 BGC Partners – Hisse Analisti, 8 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896485BIST