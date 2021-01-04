***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.01.2021 08:57
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Murat İğnebekçili 17.10.2018 2017 - .....HSBC Portföy Yönetimi Yönetici 2013- 2016 Burgan Yatırım Analist 2005 ? 2013 EFG Yatırım Analist 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
Umur Açıkalın 04.01.2021 2021 - ... HSBC Portföy Yönetimi Portföy yöneticisi , 2018 - 2021 HSBC Hisse ve Kredi Analisti ,2017-2018 QNB Finansinvest – Kıdemli Hisse Analist,2013-2017 BGC Partners – Hisse Analisti, 8 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896487
BIST
13:121.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 20,03
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.498
En Düşük
1.479
13:127,3545
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0754
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
13:129,0421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0326
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
13:12456,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,88
|Açılış
|: 456,86
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler13:10
|NIBAS
|57,20
|19.274.837
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|287.518
|% 10,00
|
|MAALT
|122,20
|12.932.859
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.920.261
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|92.052.146
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|567.759
|% -9,83
|
|VKING
|8,44
|7.947.057
|% -6,22
|
|CLEBI
|172,90
|101.589.606
|% -5,27
|
|KARTN
|90,70
|42.062.299
|% -5,08
|
|GUBRF
|82,90
|977.856.569
|% -3,66
|
|KOZAL
|106,30
|957.052.748
|% 9,93
|
|SISE
|7,42
|762.613.735
|% 1,50
|
|GARAN
|10,45
|705.023.505
|% 0,77
|
|KOZAA
|16,78
|699.986.937
|% 8,33
|
|SKBNK
|1,55
|504.242.199
|% 2,65
|
|EKGYO
|2,21
|538.702.412
|% 3,27
|
|TSKB
|1,81
|307.336.780
|% 1,69
|
|YKBNK
|3,15
|527.509.085
|% 2,27
|
|KARSN
|3,47
|429.069.624
|% 6,77
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3523
|7,3560
|% -0,99
|
|Euro
|9,0379
|9,0438
|% -0,34
|
|Sterlin
|10,0302
|10,0805
|% -0,96
|
|Frank
|8,3265
|8,3766
|% -0,36
|
|Riyal
|1,9544
|1,9642
|% -1,02
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|35,42
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,14
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|29,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|26,75
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,47
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,31
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,17
|
|B. Petrol
|52,47
|52,47
|0,67
|