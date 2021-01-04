***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.01.2021 08:57
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ali Sedat Toydemir 04.01.2021 2017 - .....HSBC Portföy Yönetimi Yönetici 2009- 2017 İş Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
Çağlayan Yavuz 04.01.2021 2015 - .......... HSBC Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi 2008 - 2015 Yapı Kredi Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896488
BIST
13:141.498
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 21,05
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.498
En Düşük
1.479
13:147,3544
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0755
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
13:149,0410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0337
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
13:14456,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,92
|Açılış
|: 456,90
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler13:14
|NIBAS
|57,20
|19.448.667
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|287.518
|% 10,00
|
|MAALT
|122,20
|12.934.203
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,98
|2.509.704
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|92.122.333
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|567.759
|% -9,83
|
|VKING
|8,41
|8.245.799
|% -6,56
|
|CLEBI
|172,40
|102.448.009
|% -5,55
|
|KARTN
|90,65
|42.282.025
|% -5,13
|
|GUBRF
|82,70
|983.961.500
|% -3,89
|
|KOZAL
|106,30
|957.525.145
|% 9,93
|
|SISE
|7,41
|772.929.108
|% 1,37
|
|GARAN
|10,45
|710.995.637
|% 0,77
|
|KOZAA
|16,80
|705.645.280
|% 8,46
|
|SKBNK
|1,55
|504.762.430
|% 2,65
|
|EKGYO
|2,21
|539.727.237
|% 3,27
|
|TSKB
|1,81
|307.524.626
|% 1,69
|
|YKBNK
|3,14
|528.423.031
|% 1,95
|
|KARSN
|3,47
|430.635.400
|% 6,77
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3472
|7,3544
|% -1,02
|
|Euro
|9,0313
|9,0410
|% -0,37
|
|Sterlin
|10,0306
|10,0809
|% -0,95
|
|Frank
|8,3284
|8,3786
|% -0,34
|
|Riyal
|1,9544
|1,9642
|% -1,02
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|35,44
|
|Altın Gr.
|457
|457
|3,87
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|29,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|26,75
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,47
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,32
|0,97
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,16
|
|B. Petrol
|52,47
|52,47
|0,67
|