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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.01.2021 08:57



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Murat İğnebekçili 17.10.2018 2017 - .....HSBC Portföy Yönetimi Yönetici 2013- 2016 Burgan Yatırım Analist 2005 ? 2013 EFG Yatırım Analist 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
Umur Açıkalın 04.01.2021 2021 - ... HSBC Portföy Yönetimi Portföy yöneticisi , 2018 - 2021 HSBC Hisse ve Kredi Analisti ,2017-2018 QNB Finansinvest – Kıdemli Hisse Analist,2013-2017 BGC Partners – Hisse Analisti, 8 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896486


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NIBAS 57,20 19.274.837 % 10,00  
ISKUR 418.000,00 418.000 % 10,00  
UFUK 14,74 287.518 % 10,00  
MAALT 122,20 12.932.859 % 9,99  
PSDTC 21,68 9.920.261 % 9,99  
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Riyal 1,9544 1,9642 % -1,02  
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Altın Ons 1.931 1.932 35,42  
Altın Gr. 457 457 4,14  
Cumhuriyet 3.032 3.078 29,00  
Tam 3.017 3.093 26,75  
Yarım 1.458 1.496 12,94  
Çeyrek 731 748 6,47  
Gümüş.Ons 27,27 27,31 0,96  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 0,17  
B. Petrol 52,47 52,47 0,67  
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