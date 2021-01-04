***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarCem Şekerci 04.05.2020 ? 2020 - ?. HSBC Portföy Yönetimi ? 2018 ? 2020 Atlas Portföy Yönetimi ? Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi ? 2016 ? 2018 Atlas Portföy Yönetimi ? Direktör, Yönetim Kurulu Üyesi ? 2012-2016 İş Portföy Yönetimi ? Portföy Yöneticisi 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar LisansıÇağlayan Yavuz 04.05.2020 2015 - .......... HSBC Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi 2008 - 2015 Yapı Kredi Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896493BIST