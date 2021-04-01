***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.04.2021 08:45
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,006493 2,37 0,006493 2,37
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922489
BIST
11:331.414
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 22,72
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.415
En Düşük
1.399
11:338,1534
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,0865
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
11:339,6056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0630
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
11:33450,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,76
|Açılış
|: 450,56
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
449,13
BIST En Aktif Hisseler11:33
|ARZUM
|24,22
|47.274.854
|% 9,99
|
|BURVA
|34,14
|2.790.851
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,88
|1.842.453
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|5.507.668
|% 9,99
|
|VAKKO
|15,20
|1.888.843
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,61
|223.523
|% -10,00
|
|UTPYA
|36,90
|134.906
|% -10,00
|
|SONME
|54,10
|988.870
|% -7,44
|
|BRKO
|1,35
|616.280
|% -6,25
|
|EKIZ
|6,50
|59.358
|% -5,66
|
|GARAN
|6,87
|1.607.437.772
|% 2,69
|
|SASA
|46,88
|491.038.097
|% 3,90
|
|KOZAL
|120,10
|395.315.196
|% 0,92
|
|BJKAS
|8,98
|348.024.972
|% 7,80
|
|PETKM
|5,96
|293.113.178
|% 3,65
|
|GARAN
|6,87
|1.607.437.772
|% 2,69
|
|SKBNK
|1,22
|117.485.385
|% 2,52
|
|TSKB
|1,38
|78.530.001
|% 2,22
|
|EKGYO
|1,92
|102.022.545
|% 0,52
|
|PETKM
|5,96
|293.113.178
|% 3,65
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1497
|8,1534
|% -1,05
|
|Euro
|9,5868
|9,6056
|% -0,65
|
|Sterlin
|11,2113
|11,2675
|% -0,99
|
|Frank
|8,5860
|8,6377
|% -1,24
|
|Riyal
|2,1677
|2,1786
|% -1,03
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|8,09
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-6,00
|
|Tam
|2.959
|3.036
|-5,78
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|-2,80
|
|Çeyrek
|717
|734
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,43
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,72
|63,72
|0,98
|
Seans Raporu
11:33
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11:46XU100
Endeks 1, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 6, 957.00 milyon TL de
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11:44EGSER
Yüzde 9.98 oranında artışla 14.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 942, 239 adet işlem
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11:43LINK
Yüzde 6.09 oranında artışla 43.18 lira fiyatla işlem gören hissede 716, 395 adet işlem
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11:42BJKAS
Yüzde 6.96 oranında artışla 8.91 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 994, 790 adet işlem
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11:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, EKGYO, YKBNK