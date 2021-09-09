***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.09.2021 13:26
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun ana yatırım stratejisi, fon yöneticilerinin öngörüleri doğrultusunda seçilen hisse senetlerinin BIST30 endeksi getirisi üzerine yarattığı ek getiriyi VIOP30 Endeks kısa pozisyonundan kazanılan içsel getiri ile birleştirip mevduat üzeri getiri yaratmaktır. VIOP30 Endeks kısa pozisyonlarının kullanılmasıyla portföyün piyasa yönü riski minimuma indirilmiş olur. Fon, temel analizlere dayalı olarak makul değerinin üzerinde olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda kısa pozisyon, makul değerinin altında olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda ise uzun pozisyon taşıyarak, piyasa hareketlerinden bağımsız, mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir Bu fonda varlık sınıfları risk getiri perspektifine göre oluşturulur. Uzun vadede getiri beklentisi daha yüksek olan varlık sınıflarına belirli risk limitleri dahilinde daha çok yer verilmesi esastır. Buna göre risk değeri 3 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962972
BIST
14:361.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,35
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.444
14:368,4197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0178
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,3993
14:369,9756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0175
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9529
14:36486,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,24
|Açılış
|: 486,54
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
485,07
BIST En Aktif Hisseler14:34
|YEOTK
|35,42
|54.450.647
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|15.017.166
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|86.788.798
|% 9,98
|
|DITAS
|16,86
|14.817.009
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.483.592
|% 9,96
|
|TGSAS
|18,04
|16.045.892
|% -7,20
|
|BALAT
|9,21
|903.428
|% -6,21
|
|OSTIM
|2,37
|101.294.346
|% -5,95
|
|EUHOL
|3,11
|17.282.123
|% -5,76
|
|KENT
|197,00
|1.110.152
|% -5,74
|
|GARAN
|9,62
|943.015.174
|% 0,63
|
|THYAO
|12,55
|372.286.419
|% -0,63
|
|YKBNK
|2,55
|305.762.516
|% -0,39
|
|KRDMD
|7,26
|283.667.386
|% -0,95
|
|FROTO
|173,90
|251.893.071
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,55
|305.762.516
|% -0,39
|
|GARAN
|9,62
|943.015.174
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,87
|122.461.319
|% 0,00
|
|OSTIM
|2,37
|101.294.346
|% -5,95
|
|KRDMD
|7,26
|283.667.386
|% -0,95
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|2,90
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|3.214
|3.262
|-10,00
|
|Tam
|3.198
|3.279
|-9,44
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|-4,56
|
|Çeyrek
|775
|793
|-2,29
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|-0,00
|
|B. Petrol
|72,73
|72,73
|1,28
|