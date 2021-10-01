***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun öncelikli amacı Türk Lirası cinsinden faiz geliri elde etmek olmakla beraber,fon portföyündeki varlık dağılımı piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenir ve değişkenlik arz edebilir. Bu kapsamda, aşağıdaki varlık tablosunda belirtilen sınırlamalar dahilinde Türk Lirası cinsinden varlıklar ile farklı ülke piyasalarından varlıklara yatırım yapılarak Fon portföyü çeşitlendirilir ve bu şekilde Fonun getirisinin orta ve uzun vadede risksiz getirinin üzerine taşınması amaçlanır Fon portföyünün yönetiminde portföy çeşitliliği esastır ve uzun vadeli getiri hedeflerine iki aşamalı ?varlık dağılımı? (asset allocation) yoluyla ulaşılması amaçlanır. Birinci aşama olan Stratejik varlık dağılımı (Strategic Asset Allocation) fon yöneticisinin varlık sınıflarına ilişkin uzun vadeli beklentilerini en iyi yansıtan portföy dağılımının, fonun uzun vadeli getiri hedefleri ve yatırımcı risk profili de göz önünde bulundurularak, oluşturulduğu aşamadır. Taktiksel varlık dağılımı (Tactical Asset Allocation) aşaması ise piyasalarda oluşan kısa vadeli fırsatların değerlendirilerek fona ek katkı sağlamanın hedeflendiği aşamadır. Fon yöneticisi, fon portföyünü oluştururken varlık sınıflarını risk-getiri perspektifinden ele alır. Uzun vadede getiri beklentisi daha yüksek olan varlık sınıflarına belirli risk limitleri dahilinde daha çok yer verilmesi esastır. Portföyün getirisini azami düzeye çıkarmaya çalışırken aynı zamanda portföyün alabileceği maksimum ve minimum risk seviyelerinin önceden belirlendiği bu yönteme ?oynaklık hedeflemesi? (volatility targeting) denir. Bu fonun oynaklık hedefine göre alabileceği risk değeri 2 ile 3 arası değişebilir. Bu fonda varlık sınıfları risk getiri perspektifine göre oluşturulur. Uzun vadede getiri beklentisi daha yüksek olan varlık sınıflarına belirli risk limitleri dahilinde daha çok yer verilmesi esastır. Buna göre risk değeri 2 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966086BIST