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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.11.2021 13:21



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Hisse Senedi Şemsiye Fonu
ISIN Kodu TRYHSPO00045
Fonun Süresi Süresiz

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
10.12.2021

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
İş günlerinde saat 13:30 a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13:30dan 24:00 a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir. HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Tahsil edilen tutarlar nemalandırma amaçlı kullanılan fonun katılma payının birim fiyatından düşük ise işlem tutarı valör tarihine kadar nemalandırılmadan blokede tutulur. Diğer fon dağıtım kuruluşları nezdinde ise söz konusu kurumların belirleyeceği esaslar dahilinde nemalandırılır.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.hsbcportfoy.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlem fon portföyüne varant ve sertifika, ileri valörlü tahvil/bono dahil edilmesi ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Kaldıraç yaratan işlemler borsada yapılabileceği gibi borsa dışında, yani tezgahüstü piyasada yapılan işlemler ile de portföye dahil edilebilecektir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ni takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılmasıdır. Sürdürülebilir Yatırım ("Sustainable Investing") anlayışıyla yapacağı varlık seçimleriyle, yüksek finansal performans hedeflemenin yanı sıra çevresel, sosyal ve/veya kurumsal yönetim kriterlerini (ESG: Environmental, Social, Governance) yatırım kararlarına entegre etmiş olan şirketlerin yer aldığı yurt içi ve/veya yurt dışı sürdürülebilirlik ve/veya ESG temalı endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına, ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş ve BIST sürdürülebilirlik endekslerine dahil şirketlerin ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılır. Fonun Belirtilen Risk Değerine Sahip Olma Gerekçesi: Fon ağırlıklı olarak Türk hisse senetlerine yatırım yaptığı için son 5 yıllık volatilitesine bakılarak risk değeri 6 olarak
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 27,16 95.359.793 % 9,96  
HLGYO 2,88 48.537.838 % 9,92  
BALAT 9,11 708.949 % 9,89  
ADESE 1,25 55.938.309 % 9,65  
PAMEL 59,10 7.502.551 % 9,44  
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Sterlin 13,1755 13,2415 % 0,17  
Frank 10,5759 10,6396 % 0,43  
Riyal 2,5785 2,5914 % 0,65  
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13:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.778 7,34  
Altın Gr. 554 554 5,80  
Cumhuriyet 3.663 3.718 22,00  
Tam 3.648 3.740 21,84  
Yarım 1.763 1.809 10,56  
Çeyrek 884 905 5,28  
Gümüş.Ons 23,63 23,67 0,14  
Gümüş Gr. 7,36 7,37 0,07  
B. Petrol 82,98 82,98 0,99  
Seans Raporu 13:21
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