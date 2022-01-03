***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.KYD DİBS 91 GÜN 40 09/11/2021 Tarih ve 30 Sayılı KararBIST-KYD ÖSBA SABİT 40 09/11/2021 Tarih ve 30 Sayılı KararBIST-KYD REPO (BRÜT) Endeksi 20 09/11/2021 Tarih ve 30 Sayılı Kararhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988236BIST