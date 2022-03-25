***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.03.2022 17:33
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 Şişli / İstanbul 0850 211 0 117 02123362472 yf@hsbc.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Seda Somalı Birim Yöneticisi 0850 211 0 117 sedasomali@hsbc.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013110
BIST
17:342.181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,61
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.179
17:3414,8519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0277
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
17:3416,3682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0398
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4279
En Düşük
16,2680
17:34931,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,90
|Açılış
|: 931,78
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler17:32
|ACSEL
|29,04
|32.023.902
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.277.692
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.657.869
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|260.639.491
|% 9,93
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|PRZMA
|3,61
|1.252.405
|% -5,00
|
|ANHYT
|13,89
|22.695.012
|% -4,97
|
|SELGD
|4,10
|2.248.186
|% -3,98
|
|PENTA
|385,20
|27.481.330
|% -3,94
|
|KRDMD
|15,40
|1.558.641.604
|% 0,20
|
|SASA
|59,95
|1.308.550.152
|% 2,39
|
|THYAO
|28,30
|1.241.804.445
|% 0,64
|
|KARSN
|4,83
|1.185.576.430
|% 7,33
|
|GARAN
|12,09
|1.097.081.694
|% 0,33
|
|KARSN
|4,83
|1.185.576.430
|% 7,33
|
|ODAS
|1,67
|218.134.250
|% 3,73
|
|DOHOL
|3,24
|381.385.936
|% 0,31
|
|YKBNK
|3,93
|441.132.710
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,40
|1.558.641.604
|% 0,20
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8420
|14,8522
|% 0,19
|
|Euro
|16,3515
|16,3751
|% 0,29
|
|Sterlin
|19,5358
|19,6337
|% 0,29
|
|Frank
|15,9120
|16,0079
|% 0,30
|
|Riyal
|3,9463
|3,9661
|% 0,22
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-5,00
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,45
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,03
|
|B. Petrol
|116
|116
|-2,71
|
Seans Raporu
17:32
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17:47AVGYO
Yüzde 4.17 oranında artışla 3.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 495, 405 adet işlem
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17:45IHGZT
Yüzde 4.62 oranında artışla 0.68 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 630, 252 adet işlem
-
17:43XU100
Endeks 2, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 19, 345.00 milyon TL de
-
17:43BAYRK
Yüzde 6.26 oranında artışla 5.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 089, 356 adet işlem
-
17:42EGSER
Yüzde 5.76 oranında artışla 23.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 153, 162 adet işlem