***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.03.2022 17:37
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 Şişli / İstanbul 0850 211 0 117 02123362472 yf@hsbc.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Seda Somalı Birim Yöneticisi 0850 211 0 117 sedasomali@hsbc.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013126
BIST
17:592.179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,37
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.174
17:5914,8544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0302
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
17:5916,3588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0304
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4279
En Düşük
16,2680
17:59932,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,19
|Açılış
|: 932,49
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KARSN
|4,95
|1.404.505.112
|% 10,00
|
|ACSEL
|29,04
|36.216.528
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.456.867
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.811.762
|% 9,94
|
|SANEL
|6,10
|4.966.356
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,89
|23.890.254
|% -4,97
|
|PRZMA
|3,62
|1.362.544
|% -4,74
|
|MARKA
|3,32
|985.662
|% -3,77
|
|PENTA
|386,00
|28.536.798
|% -3,74
|
|KRDMD
|15,31
|1.809.772.102
|% -0,39
|
|THYAO
|28,18
|1.571.981.287
|% 0,21
|
|SASA
|60,15
|1.409.532.218
|% 2,73
|
|KARSN
|4,95
|1.404.505.112
|% 10,00
|
|GARAN
|12,09
|1.268.037.948
|% 0,33
|
|KARSN
|4,95
|1.404.505.112
|% 10,00
|
|ODAS
|1,68
|297.988.794
|% 4,35
|
|YKBNK
|3,91
|507.682.722
|% -0,51
|
|DOHOL
|3,23
|404.381.047
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,31
|1.809.772.102
|% -0,39
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8492
|14,8537
|% 0,20
|
|Euro
|16,3432
|16,3603
|% 0,20
|
|Sterlin
|19,5524
|19,6504
|% 0,37
|
|Frank
|15,9166
|16,0125
|% 0,33
|
|Riyal
|3,9456
|3,9654
|% 0,21
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-4,36
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,47
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,20
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59GEDIK
Yüzde 5.01 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 432, 358 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 20, 832.00 milyon TL de
-
17:58GZNMI
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 32.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 625, 004 adet işlem
-
17:57GZNMI
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 613, 270 adet işlem
-
17:56PRZMA
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 267 adet işlem