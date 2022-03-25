***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.03.2022 17:40
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 Şişli / İstanbul 0850 211 0 117 021237649221 yf@hsbc.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Seda Somalı Birim Yöneticisi 0850 211 0 117 sedasomali@hsbc.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013132
BIST
17:372.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,39
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.174
17:3714,8494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0252
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
17:3716,3731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0447
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4279
En Düşük
16,2680
17:37931,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,19
|Açılış
|: 931,49
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler17:37
|ACSEL
|29,04
|34.452.485
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.384.533
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.657.869
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|260.699.047
|% 9,93
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|GZNMI
|32,74
|153.988.777
|% -5,16
|
|ANHYT
|13,88
|23.027.429
|% -5,04
|
|PRZMA
|3,61
|1.269.571
|% -5,00
|
|PENTA
|383,40
|27.927.397
|% -4,39
|
|KRDMD
|15,38
|1.644.276.090
|% 0,07
|
|SASA
|59,90
|1.321.014.702
|% 2,31
|
|THYAO
|28,28
|1.319.534.937
|% 0,57
|
|KARSN
|4,83
|1.197.521.412
|% 7,33
|
|GARAN
|12,08
|1.140.332.661
|% 0,25
|
|KARSN
|4,83
|1.197.521.412
|% 7,33
|
|ODAS
|1,66
|240.217.477
|% 3,11
|
|DOHOL
|3,24
|382.490.844
|% 0,31
|
|YKBNK
|3,92
|455.599.095
|% -0,25
|
|KRDMD
|15,38
|1.644.276.090
|% 0,07
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8400
|14,8494
|% 0,17
|
|Euro
|16,3554
|16,3731
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,5577
|19,6558
|% 0,40
|
|Frank
|15,9227
|16,0186
|% 0,37
|
|Riyal
|3,9466
|3,9664
|% 0,23
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-5,00
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,45
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,03
|
|B. Petrol
|116
|116
|-2,71
|
Seans Raporu
17:37
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-
17:52ELITE
Yüzde 4.92 oranında artışla 18.13 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 397, 297 adet işlem
-
17:51KARSN
Yüzde 7.33 oranında artışla 4.83 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 848, 020 adet işlem
-
17:50CEMTS
Yüzde 9.93 oranında artışla 21.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 690, 991 adet işlem
-
17:49AVGYO
Yüzde 4.51 oranında artışla 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 545, 859 adet işlem
-
17:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 15 artarak (% 0.17 ) 2, 424