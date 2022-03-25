***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.03.2022 17:40
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli / İstanbul 0850 211 0 117 0212 336 24 72 yf@hsbc.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Seda Somalı Birim Yöneticisi 0850 211 0 117 sedasomali@hsbc.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013133
BIST
17:352.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,60
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.179
17:3514,8527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0285
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
17:3516,3722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0438
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4279
En Düşük
16,2680
17:35931,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,91
|Açılış
|: 931,77
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler17:35
|PKENT
|255,60
|117.382.999
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.657.869
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|260.681.188
|% 9,93
|
|BAYRK
|5,44
|9.465.816
|% 9,90
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|GZNMI
|32,20
|152.318.844
|% -6,72
|
|ANHYT
|13,86
|22.988.151
|% -5,18
|
|PENTA
|382,00
|27.645.938
|% -4,74
|
|PRZMA
|3,63
|1.265.882
|% -4,47
|
|KRDMD
|15,39
|1.633.459.510
|% 0,13
|
|SASA
|60,00
|1.316.365.767
|% 2,48
|
|THYAO
|28,30
|1.309.470.009
|% 0,64
|
|KARSN
|4,85
|1.195.777.706
|% 7,78
|
|GARAN
|12,08
|1.122.890.329
|% 0,25
|
|KARSN
|4,85
|1.195.777.706
|% 7,78
|
|ODAS
|1,66
|239.111.289
|% 3,11
|
|DOHOL
|3,25
|381.544.441
|% 0,62
|
|YKBNK
|3,92
|442.471.149
|% -0,25
|
|KRDMD
|15,39
|1.633.459.510
|% 0,13
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8416
|14,8527
|% 0,19
|
|Euro
|16,3507
|16,3722
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,5528
|19,6509
|% 0,37
|
|Frank
|15,9160
|16,0119
|% 0,33
|
|Riyal
|3,9460
|3,9658
|% 0,22
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-5,81
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,43
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,14
|-0,03
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,48
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:50CEMTS
Yüzde 9.93 oranında artışla 21.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 690, 991 adet işlem
-
17:49AVGYO
Yüzde 4.51 oranında artışla 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 545, 859 adet işlem
-
17:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 15 artarak (% 0.17 ) 2, 424
-
17:48
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, TRKCM, ODAS
-
17:48IHGZT
Yüzde 4.62 oranında artışla 0.68 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 743, 152 adet işlem