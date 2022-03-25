***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.03.2022 17:40
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli / İstanbul 0850 211 0 117 0212 336 24 72 yf@hsbc.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Seda Somalı Birim Yöneticisi 0850 211 0 117 sedasomali@hsbc.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013134
BIST
17:352.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,60
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.179
17:3514,8527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0285
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
17:3516,3722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0438
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4279
En Düşük
16,2680
17:35931,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,91
|Açılış
|: 931,77
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler17:35
|ACSEL
|29,04
|32.023.902
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.277.692
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.657.869
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|260.658.824
|% 9,93
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|PRZMA
|3,61
|1.252.405
|% -5,00
|
|ANHYT
|13,89
|22.877.334
|% -4,97
|
|PENTA
|384,00
|27.555.511
|% -4,24
|
|SELGD
|4,10
|2.248.186
|% -3,98
|
|KRDMD
|15,42
|1.615.691.797
|% 0,33
|
|SASA
|60,00
|1.311.785.234
|% 2,48
|
|THYAO
|28,30
|1.296.133.963
|% 0,64
|
|KARSN
|4,84
|1.188.294.666
|% 7,56
|
|GARAN
|12,10
|1.101.725.628
|% 0,41
|
|KARSN
|4,84
|1.188.294.666
|% 7,56
|
|ODAS
|1,66
|219.361.236
|% 3,11
|
|DOHOL
|3,25
|381.450.434
|% 0,62
|
|YKBNK
|3,92
|441.150.753
|% -0,25
|
|KRDMD
|15,42
|1.615.691.797
|% 0,33
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8416
|14,8527
|% 0,19
|
|Euro
|16,3507
|16,3722
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,5417
|19,6397
|% 0,32
|
|Frank
|15,9153
|16,0111
|% 0,32
|
|Riyal
|3,9464
|3,9662
|% 0,23
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-5,00
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,45
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,03
|
|B. Petrol
|116
|116
|-2,71
|
Seans Raporu
17:35
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-
17:50CEMTS
Yüzde 9.93 oranında artışla 21.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 690, 991 adet işlem
-
17:49AVGYO
Yüzde 4.51 oranında artışla 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 545, 859 adet işlem
-
17:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 15 artarak (% 0.17 ) 2, 424
-
17:48
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, TRKCM, ODAS
-
17:48IHGZT
Yüzde 4.62 oranında artışla 0.68 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 743, 152 adet işlem