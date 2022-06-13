***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.06.2022 10:33
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Murat İğnebekçili 23.11.2020 2017 - .....HSBC Portföy Yönetimi Yönetici 2013- 2016 Burgan Yatırım Analist 2005 - 2013 EFG Yatırım Analist 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
Umur Açıkalın 08.06.2022 2021 - ... HSBC Portföy Yönetimi Portföy yöneticisi , 2018 - 2021 HSBC Hisse ve Kredi Analisti ,2017-2018 QNB Finansinvest ? Kıdemli Hisse Analist,2013-2017 BGC Partners ? Hisse Analisti, 9 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036872
BIST
10:222.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,78
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.530
10:2217,1844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0740
|Açılış
|: 17,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9900
|
17,2801
En Düşük
17,0425
10:2218,0602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0486
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8500
|
18,2021
En Düşük
17,8779
10:221.034,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,04
|Açılış
|: 1.034,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.030,33
BIST En Aktif Hisseler10:20
|UFUK
|55,25
|1.136.281
|% 9,51
|
|DOBUR
|47,92
|658.520
|% 7,73
|
|KRTEK
|18,94
|5.395.537
|% 6,64
|
|FONET
|13,86
|20.972.444
|% 6,21
|
|BERA
|13,23
|75.892.319
|% 5,84
|
|ULUUN
|19,92
|24.492.225
|% -4,14
|
|OYYAT
|60,05
|9.677.365
|% -3,15
|
|TSGYO
|5,90
|13.196.148
|% -2,96
|
|TETMT
|228,70
|1.408.149
|% -2,56
|
|SEKFK
|5,70
|1.275.558
|% -2,40
|
|THYAO
|46,76
|553.972.131
|% 0,13
|
|SISE
|22,32
|277.008.387
|% 0,45
|
|EREGL
|32,64
|203.240.608
|% -1,81
|
|SASA
|43,44
|197.167.695
|% -1,18
|
|KRDMD
|13,80
|179.805.595
|% -1,36
|
|DOHOL
|4,12
|176.000.541
|% 1,73
|
|YKBNK
|4,73
|114.389.628
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,58
|59.249.015
|% -0,39
|
|TSKB
|2,40
|48.586.744
|% 0,00
|
|KARSN
|7,37
|123.436.380
|% 0,27
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1251
|17,1621
|% 0,30
|
|Euro
|17,9444
|18,0277
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,1167
|21,2226
|% 0,53
|
|Frank
|17,3656
|17,4702
|% 0,69
|
|Riyal
|4,5881
|4,6111
|% 0,90
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-11,05
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|4,80
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|144,00
|
|Tam
|6.770
|6.942
|13,45
|
|Yarım
|3.272
|3.358
|6,50
|
|Çeyrek
|1.641
|1.679
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,55
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|-0,05
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,93
|