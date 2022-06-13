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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

13.06.2022 10:33
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Murat İğnebekçili 23.11.2020 2017 - .....HSBC Portföy Yönetimi Yönetici 2013- 2016 Burgan Yatırım Analist 2005 - 2013 EFG Yatırım Analist 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
Umur Açıkalın 08.06.2022 2021 - ... HSBC Portföy Yönetimi Portföy yöneticisi , 2018 - 2021 HSBC Hisse ve Kredi Analisti ,2017-2018 QNB Finansinvest ? Kıdemli Hisse Analist,2013-2017 BGC Partners ? Hisse Analisti, 9 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036872


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 55,25 1.136.281 % 9,51  
DOBUR 47,92 658.520 % 7,73  
KRTEK 18,94 5.395.537 % 6,64  
FONET 13,86 20.972.444 % 6,21  
BERA 13,23 75.892.319 % 5,84  
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10:20 Alış Satış %  
Dolar 17,1251 17,1621 % 0,30  
Euro 17,9444 18,0277 % 0,09  
Sterlin 21,1167 21,2226 % 0,53  
Frank 17,3656 17,4702 % 0,69  
Riyal 4,5881 4,6111 % 0,90  
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10:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.861 -11,05  
Altın Gr. 1.035 1.035 4,80  
Cumhuriyet 6.804 6.907 144,00  
Tam 6.770 6.942 13,45  
Yarım 3.272 3.358 6,50  
Çeyrek 1.641 1.679 3,25  
Gümüş.Ons 21,52 21,55 -0,37  
Gümüş Gr. 11,99 12,01 -0,05  
B. Petrol 120 120 -1,93  
Seans Raporu 10:20
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