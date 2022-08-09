***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun ana yatırım stratejisi, yabancı para cinsinden kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ABD Doları cinsinden getiri elde etmektir. TL cinsi varlıklar olarak yerli ihraççılara ait paylar (gayrimenkul yatırım ortaklığı payları, menkul kıymet yatırım ortaklığı payları dahil), özel sektör ve kamu borçlanma araçları, yurt dışında ihraç edilmiş olan TL cinsi menkul kıymetler, vadeli mevduat, katılma hesabı, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, mevduat sertifikaları, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetler, TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, ipotek finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ödünç sertifikası, fon (borsa yatırım fonu, gayrimenkul yatırım fonu, girişim sermayesi yatırım fonu dahil) katılma payları, repo/ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantlar, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri, VIOP?ta işlem gören vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyonlar ile Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Ayrıca yapılandırılmış ürünler, ikraz iştirak senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler fon portföyüne dahil edilebilir. Risk Değeri 6 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053351BIST