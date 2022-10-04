***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Fon Sepeti FonuISIN Kodu TRYHSPO00078Fonun Süresi SüresizFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi14.10.2022Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıHSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST' Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı bedelleri iade talimatının, BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BİST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Kurucu tarafından HSBC Portföy Para Piyasası (TL) Fonu veya HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Tahsil edilen tutarlar nemalandırma amaçlı kullanılan fonun katılma payının birim fiyatından düşük ise işlem tutarı valör tarihine kadar nemalandırılmadan blokede tutulur. Diğer fon dağıtım kuruluşları nezdinde ise söz konusu kurumların belirleyeceği esaslar dahilinde ilgili dağıtım kuruluşu tarafından nemalandırılır.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.hsbcportfoy.com.tr Portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz ve finansal endekslere dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in Fon Türlerine İlişkin Kontrol başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyünün en az %80'i yatırım fonlarına ve borsa yatırım fonlarına devamlı olarak yatırılır. Bu nedenle fon portföyüne dahil edilen diğer para ve sermaye piyasası araçları fon portföyünün %20'sinden fazla olamaz Fon portföyünün yönetiminde portföy çeşitliliği esastır ve uzun vadeli getiri hedeflerine iki aşamalı "varlık dağılımı" (asset allocation) yoluyla ulaşılması amaçlanır. Birinci aşama olan stratejik varlık dağılımı (Strategic Asset Allocation) fon yöneticisinin varlık sınıflarına ilişkin uzun vadeli beklentilerini en iyi yansıtan portföy dağılımının, fonun uzun vadeli getiri hedefleri ve yatırımcı risk profili de göz önünde bulundurularak, oluşturulduğu aşamadır. Taktiksel varlık dağılımı (Tactical Asset Allocation) aşaması ise piyasalarda oluşan kısa vadeli fırsatların değerlendirilerek fona ek katkı sağlamanın hedeflendiği aşamadır. - Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Bu fonda varlık sınıfları risk getiri perspektifine göre oluşturulur. Uzun vadede getiri beklentisi daha yüksek olan varlık sınıflarına belirli risk limitleri dahilinde daha çok yer verilmesi esastır. Buna göre risk değeri 6 olarak belirlenmiştirFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi-TL + %1 100 13/06/2022 Tarih ve 23 Sayılı KararKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,005480 2 0,005480 2Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖzlem Kapıcıoğlu 13.06.2022 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarCem Şekerci 13.06.2022 2020 - ... HSBC Portföy Yönetimi Multi Asset Funds Manager 2018 - 2020 Atlas Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi , 2016 - 2018 Atlas Portföy Yönetimi Direktör, Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2016 İş Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar LisansıAli Toydemir 13.06.2022 2022 - ..... HSBC Portföy Yönetimi CIO , 2017 - 2022 HSBC Portföy Yönetimi Yönetici , 2009- 2017 İş Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 18 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 Şişli / İstanbul 0850 211 0 117 02123362472 yf@hsbc.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaSeda Somalı Birim Yöneticisi 0850 211 0 117 sedasomali@hsbc.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067078BIST