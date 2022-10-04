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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.10.2022 17:24
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Fon Sepeti Fonu
ISIN Kodu TRYHSPO00078
Fonun Süresi Süresiz

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
14.10.2022

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST' Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı bedelleri iade talimatının, BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BİST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Kurucu tarafından HSBC Portföy Para Piyasası (TL) Fonu veya HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Tahsil edilen tutarlar nemalandırma amaçlı kullanılan fonun katılma payının birim fiyatından düşük ise işlem tutarı valör tarihine kadar nemalandırılmadan blokede tutulur. Diğer fon dağıtım kuruluşları nezdinde ise söz konusu kurumların belirleyeceği esaslar dahilinde ilgili dağıtım kuruluşu tarafından nemalandırılır.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.hsbcportfoy.com.tr Portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz ve finansal endekslere dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in Fon Türlerine İlişkin Kontrol başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünün en az %80'i yatırım fonlarına ve borsa yatırım fonlarına devamlı olarak yatırılır. Bu nedenle fon portföyüne dahil edilen diğer para ve sermaye piyasası araçları fon portföyünün %20'sinden fazla olamaz Fon portföyünün yönetiminde portföy çeşitliliği esastır ve uzun vadeli getiri hedeflerine iki aşamalı "varlık dağılımı" (asset allocation) yoluyla ulaşılması amaçlanır. Birinci aşama olan stratejik varlık dağılımı (Strategic Asset Allocation) fon yöneticisinin varlık sınıflarına ilişkin uzun vadeli beklentilerini en iyi yansıtan portföy dağılımının, fonun uzun vadeli getiri hedefleri ve yatırımcı risk profili de göz önünde bulundurularak, oluşturulduğu aşamadır. Taktiksel varlık dağılımı (Tactical Asset Allocation) aşaması ise piyasalarda oluşan kısa vadeli fırsatların değerlendirilerek fona ek katkı sağlamanın hedeflendiği aşamadır. - Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Bu fonda varlık sınıfları risk getiri perspektifine göre oluşturulur. Uzun vadede getiri beklentisi daha yüksek olan varlık sınıflarına belirli risk limitleri dahilinde daha çok yer verilmesi esastır. Buna göre risk değeri 6 olarak belirlenmiştir

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi-TL + %1 100 13/06/2022 Tarih ve 23 Sayılı Karar

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,005480 2 0,005480 2

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Özlem Kapıcıoğlu 13.06.2022 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Cem Şekerci 13.06.2022 2020 - ... HSBC Portföy Yönetimi Multi Asset Funds Manager 2018 - 2020 Atlas Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi , 2016 - 2018 Atlas Portföy Yönetimi Direktör, Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2016 İş Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
Ali Toydemir 13.06.2022 2022 - ..... HSBC Portföy Yönetimi CIO , 2017 - 2022 HSBC Portföy Yönetimi Yönetici , 2009- 2017 İş Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 18 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 Şişli / İstanbul 0850 211 0 117 02123362472 yf@hsbc.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Seda Somalı Birim Yöneticisi 0850 211 0 117 sedasomali@hsbc.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067078


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