***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.10.2022 17:00
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünün en az %80?i devamlı olarak baz alınan endeks olan BIST Ulusal 30 Endeksi kapsamındaki menkul kıymetlere yatırılır. Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST?te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon tamamı Türk Lirası cinsinden pay senedi, ters repo, borsa yatırım fonuna yatırım yaparak uzun vadede karşılaştırma ölçütünün üzerinde getiriyi hedeflemektedir. Fon ağırlıklı olarak Türk hisse senetlerine yatırım yapmakta olup risk değeri 7 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073307
BIST
17:233.942
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 41,36
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.948
En Düşük
3.888
17:2318,6003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0065
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
17:2318,2039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0042
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
17,9901
17:23980,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,22
|Açılış
|: 980,50
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
983,20
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler17:23
|NTHOL
|12,98
|208.051.494
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|560.288.056
|% 10,00
|
|KTSKR
|44,90
|114.670.872
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.427.868
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|172.332.552
|% 10,00
|
|ETILR
|8,77
|84.629.097
|% -5,50
|
|SNKRN
|17,40
|1.530.913
|% -5,23
|
|NTGAZ
|29,02
|102.748.852
|% -4,10
|
|ULUFA
|4,39
|24.162.736
|% -3,52
|
|HKTM
|70,45
|51.396.257
|% -3,23
|
|THYAO
|98,00
|4.914.819.906
|% -1,06
|
|EKGYO
|4,67
|2.830.648.721
|% 3,78
|
|SISE
|31,66
|2.762.989.777
|% 0,96
|
|TUPRS
|373,70
|2.424.706.880
|% 1,49
|
|SASA
|92,05
|2.370.664.372
|% 7,98
|
|EKGYO
|4,67
|2.830.648.721
|% 3,78
|
|TSKB
|2,93
|1.028.403.835
|% 4,64
|
|SKBNK
|1,99
|637.462.108
|% 4,19
|
|YKBNK
|9,63
|2.290.144.586
|% -0,62
|
|VAKBN
|9,06
|1.646.549.155
|% 2,60
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5902
|18,6003
|% -0,03
|
|Euro
|18,1924
|18,2039
|% -0,02
|
|Sterlin
|20,7524
|20,8565
|% -0,37
|
|Frank
|18,4114
|18,5224
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9325
|4,9572
|% 0,03
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|12,15
|
|Altın Gr.
|981
|981
|8,06
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-7,00
|
|Tam
|6.652
|6.766
|57,00
|
|Yarım
|3.241
|3.308
|28,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.653
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,08
|
|B. Petrol
|93,33
|93,33
|0,95
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:38ATLAS
Yüzde 4.29 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 676, 456 adet işlem
-
17:37ORCAY
Yüzde 5.74 oranında artışla 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 278, 021 adet işlem
-
17:36KONYA
Yüzde 6.56 oranında artışla 2, 189.90 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 759 adet işlem
-
17:35EUREN
Yüzde 9.78 oranında artışla 50.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 107, 081 adet işlem
-
17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 99 artarak (% 0.65 ) 4, 302