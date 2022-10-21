***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyünün en az %80?i devamlı olarak baz alınan endeks olan BIST Ulusal 30 Endeksi kapsamındaki menkul kıymetlere yatırılır. Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST?te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon tamamı Türk Lirası cinsinden pay senedi, ters repo, borsa yatırım fonuna yatırım yaparak uzun vadede karşılaştırma ölçütünün üzerinde getiriyi hedeflemektedir. Fon ağırlıklı olarak Türk hisse senetlerine yatırım yapmakta olup risk değeri 7 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073307BIST