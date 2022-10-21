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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.10.2022 17:00
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünün en az %80?i devamlı olarak baz alınan endeks olan BIST Ulusal 30 Endeksi kapsamındaki menkul kıymetlere yatırılır. Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST?te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon tamamı Türk Lirası cinsinden pay senedi, ters repo, borsa yatırım fonuna yatırım yaparak uzun vadede karşılaştırma ölçütünün üzerinde getiriyi hedeflemektedir. Fon ağırlıklı olarak Türk hisse senetlerine yatırım yapmakta olup risk değeri 7 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073307


BIST
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BIST En Aktif Hisseler17:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NTHOL 12,98 208.051.494 % 10,00  
SMRTG 75,90 560.288.056 % 10,00  
KTSKR 44,90 114.670.872 % 10,00  
ALKA 139,70 42.427.868 % 10,00  
PENTA 708,50 172.332.552 % 10,00  
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17:23 Alış Satış %  
Dolar 18,5902 18,6003 % -0,03  
Euro 18,1924 18,2039 % -0,02  
Sterlin 20,7524 20,8565 % -0,37  
Frank 18,4114 18,5224 % -0,25  
Riyal 4,9325 4,9572 % 0,03  
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17:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.640 1.640 12,15  
Altın Gr. 981 981 8,06  
Cumhuriyet 6.617 6.717 -7,00  
Tam 6.652 6.766 57,00  
Yarım 3.241 3.308 28,00  
Çeyrek 1.626 1.653 12,00  
Gümüş.Ons 18,80 18,83 0,15  
Gümüş Gr. 11,25 11,27 0,08  
B. Petrol 93,33 93,33 0,95  
Seans Raporu 17:23
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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