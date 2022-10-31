***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.10.2022 17:11
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun ana yatırım stratejisi, fon yöneticilerinin öngörüleri doğrultusunda seçilen hisse senetlerinin BIST30 endeksi getirisi üzerine yarattığı ek getiriyi VIOP30 Endeks kısa pozisyonundan kazanılan içsel getiri ile birleştirip mevduat üzeri getiri yaratmaktır. VIOP30 Endeks kısa pozisyonlarının kullanılmasıyla portföyün piyasa yönü riski minimuma indirilmiş olur. Fon, temel analizlere dayalı olarak makul değerinin üzerinde olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda kısa pozisyon, makul değerinin altında olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda ise uzun pozisyon taşıyarak, piyasa hareketlerinden bağımsız, mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir Bu fonda varlık sınıfları risk getiri perspektifine göre oluşturulur. Uzun vadede getiri beklentisi daha yüksek olan varlık sınıflarına belirli risk limitleri dahilinde daha çok yer verilmesi esastır. Buna göre risk değeri 5 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075324
BIST
18:054.055
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 75,71
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
18:0518,5851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0214
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,3803
18:0518,3973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0063
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,1053
18:05984,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 7,94
|Açılış
|: 984,81
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
972,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|180,40
|330.168.671
|% 10,00
|
|KRGYO
|8,69
|94.494.174
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|61.113.948
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.910.095
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.430.647
|% 9,99
|
|YKSLN
|10,70
|120.527.404
|% -9,93
|
|BRKO
|1,96
|2.098.191
|% -9,68
|
|LIDER
|48,26
|156.294.034
|% -8,94
|
|KRTEK
|25,06
|105.179.034
|% -8,41
|
|VERTU
|32,84
|170.083.803
|% -8,27
|
|THYAO
|102,40
|6.407.381.966
|% 1,09
|
|SASA
|131,50
|4.339.158.378
|% 9,40
|
|ASELS
|33,34
|3.732.058.529
|% 3,48
|
|SISE
|32,98
|3.510.729.698
|% -0,72
|
|AKBNK
|14,55
|3.152.414.613
|% -0,48
|
|EKGYO
|4,51
|2.818.377.282
|% 2,27
|
|ISCTR
|9,38
|2.714.736.618
|% 0,64
|
|YKBNK
|9,25
|2.720.007.473
|% 0,43
|
|AKBNK
|14,55
|3.152.414.613
|% -0,48
|
|TSKB
|2,97
|638.827.291
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5639
|18,5698
|% -0,20
|
|Euro
|18,3572
|18,3936
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,2496
|21,3562
|% -0,05
|
|Frank
|18,4893
|18,6007
|% -0,00
|
|Riyal
|4,9243
|4,9490
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|13,86
|
|Altın Gr.
|986
|986
|9,38
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.627
|6.698
|47,00
|
|Yarım
|3.229
|3.274
|25,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.636
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,67
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,33
|
|B. Petrol
|94,78
|94,78
|1,97
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MPARK
Yüzde 5.30 oranında artışla 68.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 227, 062 adet işlem
-
17:58ISKPL
Yüzde 9.05 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 510, 733 adet işlem
-
17:57GLRYH
Yüzde 5.17 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 404, 522 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 57 artarak (% 1.65 ) 4, 402
-
17:56XU100
Endeks 4, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 74, 422.00 milyon TL de