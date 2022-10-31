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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

31.10.2022 17:11
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun ana yatırım stratejisi, fon yöneticilerinin öngörüleri doğrultusunda seçilen hisse senetlerinin BIST30 endeksi getirisi üzerine yarattığı ek getiriyi VIOP30 Endeks kısa pozisyonundan kazanılan içsel getiri ile birleştirip mevduat üzeri getiri yaratmaktır. VIOP30 Endeks kısa pozisyonlarının kullanılmasıyla portföyün piyasa yönü riski minimuma indirilmiş olur. Fon, temel analizlere dayalı olarak makul değerinin üzerinde olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda kısa pozisyon, makul değerinin altında olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda ise uzun pozisyon taşıyarak, piyasa hareketlerinden bağımsız, mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir Bu fonda varlık sınıfları risk getiri perspektifine göre oluşturulur. Uzun vadede getiri beklentisi daha yüksek olan varlık sınıflarına belirli risk limitleri dahilinde daha çok yer verilmesi esastır. Buna göre risk değeri 5 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075324


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 180,40 330.168.671 % 10,00  
KRGYO 8,69 94.494.174 % 10,00  
AKCNS 48,40 61.113.948 % 10,00  
VAKKO 33,88 5.910.095 % 10,00  
EDATA 22,24 75.430.647 % 9,99  
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Dolar 18,5639 18,5698 % -0,20  
Euro 18,3572 18,3936 % -0,05  
Sterlin 21,2496 21,3562 % -0,05  
Frank 18,4893 18,6007 % -0,00  
Riyal 4,9243 4,9490 % -0,21  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.647 1.647 13,86  
Altın Gr. 986 986 9,38  
Cumhuriyet 6.589 6.689 18,00  
Tam 6.627 6.698 47,00  
Yarım 3.229 3.274 25,00  
Çeyrek 1.619 1.636 12,00  
Gümüş.Ons 19,63 19,67 0,48  
Gümüş Gr. 11,78 11,80 0,33  
B. Petrol 94,78 94,78 1,97  
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