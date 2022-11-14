***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.11.2022 16:34
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünün yönetiminde portföy çeşitliliği esastır ve uzun vadeli getiri hedeflerine iki aşamalı ?varlık dağılımı? (asset allocation) yoluyla ulaşılması amaçlanır. Birinci aşama olan Stratejik varlık dağılımı (Strategic Asset Allocation) fon yöneticisinin varlık sınıflarına ilişkin uzun vadeli beklentilerini en iyi yansıtan portföy dağılımının, fonun uzun vadeli getiri hedefleri ve yatırımcı risk profili de göz önünde bulundurularak, oluşturulduğu aşamadır. Taktiksel varlık dağılımı (Tactical Asset Allocation) aşaması ise piyasalarda oluşan kısa vadeli fırsatların değerlendirilerek fona ek katkı sağlamanın hedeflendiği aşamadır. Fon yöneticisi, fon portföyünü oluştururken varlık sınıflarını risk-getiri perspektifinden ele alır. Uzun vadede getiri beklentisi daha yüksek olan varlık sınıflarına belirli risk limitleri dahilinde daha çok yer verilmesi esastır. Portföyün getirisini azami düzeye çıkarmaya çalışırken aynı zamanda portföyün alabileceği maksimum ve minimum risk seviyelerinin önceden belirlendiği bu yönteme ?oynaklık hedeflemesi? (volatility targeting) denir. Bu fonda varlık sınıfları risk getiri perspektifine göre oluşturulur. Uzun vadede getiri beklentisi daha yüksek olan varlık sınıflarına belirli risk limitleri dahilinde daha çok yer verilmesi esastır. Buna göre risk değeri 7 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079803
BIST
17:594.570
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 114,67
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.571
En Düşük
4.450
17:5918,6305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0856
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6422
En Düşük
18,5015
17:5919,2757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0555
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2822
En Düşük
19,1054
17:591.059,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,61
|Açılış
|: 1.059,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.061,67
En Düşük
1.048,98
BIST En Aktif Hisseler17:59
|IEYHO
|1,87
|157.445.516
|% 10,00
|
|KRPLS
|10,56
|227.950.332
|% 10,00
|
|GZNMI
|52,80
|189.394.205
|% 10,00
|
|CONSE
|9,46
|339.798.411
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|724.758.071
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|975.099.503
|% -9,93
|
|GLBMD
|10,20
|33.156.271
|% -6,85
|
|BRKO
|2,18
|1.138.064
|% -6,84
|
|FENER
|66,05
|409.157.479
|% -6,44
|
|SELVA
|11,78
|220.932.843
|% -5,15
|
|THYAO
|109,70
|8.996.284.014
|% -1,61
|
|ASELS
|41,70
|6.984.233.468
|% 7,31
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 7,24
|
|EREGL
|37,34
|4.274.266.115
|% 2,30
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 9,99
|
|EKGYO
|5,66
|2.920.438.000
|% 6,79
|
|ALBRK
|2,55
|1.107.504.728
|% 2,82
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 7,24
|
|AKFGY
|4,49
|1.454.026.311
|% -0,88
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 9,99
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6063
|18,6305
|% 0,46
|
|Euro
|19,2339
|19,2757
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,8096
|21,9190
|% -0,41
|
|Frank
|19,6658
|19,7843
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9367
|4,9614
|% 0,39
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|2,98
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.060
|5,56
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.993
|7.129
|111,00
|
|Yarım
|3.396
|3.485
|54,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.742
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,98
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|13,13
|13,15
|0,23
|
|B. Petrol
|93,20
|93,20
|-2,79
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59KOZAL
Yüzde 8.40 oranında artışla 242.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 704, 652 adet işlem
-
17:58CEMAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 083, 550 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 8.33 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 154, 391 adet işlem
-
17:56BMSTL
Yüzde 5.77 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 525, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TAVHL, TKFEN