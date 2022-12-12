***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.12.2022 16:46
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST?te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyünde yabancı paylara ve yabancı borçlanma araçlarına da yer verilecektir. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde ilgili ortaklıkların büyüme potansiyeli, rekabet gücü ve dahil olduğu sektör içindeki payı gibi hususlar dikkate alınır, likiditesi yüksek olanlar tercih edilir. Fon ağırlıklı olarak Türk hisse senetlerine yatırım yaptığı için son 5 yıllık volatilitesine bakılarak risk değeri 7 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086630
BIST
16:375.193
En Yüksek
|Değişim
|: 3,75%
|| 187,56
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
16:3718,6510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
16:3719,7118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0767
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7189
En Düşük
19,5838
16:371.073,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,54
|Açılış
|: 1.073,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler16:37
|POLTK
|1.272,70
|32.153.484
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|77.943.205
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|48.260.659
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|3.145.235
|% 9,98
|
|OZSUB
|19,86
|89.981.039
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,15
|136.478.798
|% -6,75
|
|IDEAS
|48,10
|64.860.186
|% -5,31
|
|KGYO
|26,26
|26.293.839
|% -4,92
|
|MRGYO
|4,94
|77.836.047
|% -4,26
|
|THYAO
|143,20
|8.747.173.259
|% 1,56
|
|SAHOL
|41,02
|7.590.849.279
|% 2,29
|
|ASELS
|57,40
|6.019.580.644
|% 7,29
|
|EKGYO
|7,94
|4.648.425.479
|% 5,03
|
|EREGL
|41,46
|4.397.113.062
|% 2,37
|
|EKGYO
|7,94
|4.648.425.479
|% 5,03
|
|SKBNK
|2,82
|1.100.470.959
|% 6,02
|
|YKBNK
|11,66
|4.323.007.506
|% 2,73
|
|ISCTR
|11,24
|3.596.244.296
|% 6,34
|
|TSKB
|4,23
|1.330.322.362
|% 6,82
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6388
|18,6510
|% 0,05
|
|Euro
|19,7047
|19,7118
|% 0,39
|
|Sterlin
|22,8489
|22,9635
|% 0,30
|
|Frank
|19,9084
|20,0283
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% 0,02
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-5,47
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|-2,66
|
|Cumhuriyet
|7.194
|7.303
|-28,00
|
|Tam
|7.231
|7.278
|13,00
|
|Yarım
|3.502
|3.558
|6,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.778
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,51
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,05
|14,06
|0,02
|
|B. Petrol
|76,21
|76,21
|0,11
|