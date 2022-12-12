***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST?te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyünde yabancı paylara ve yabancı borçlanma araçlarına da yer verilecektir. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde ilgili ortaklıkların büyüme potansiyeli, rekabet gücü ve dahil olduğu sektör içindeki payı gibi hususlar dikkate alınır, likiditesi yüksek olanlar tercih edilir. Fon ağırlıklı olarak Türk hisse senetlerine yatırım yaptığı için son 5 yıllık volatilitesine bakılarak risk değeri 7 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086630BIST