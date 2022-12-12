***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.12.2022 16:46
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi, Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak BIST Sürdürülebilirlik Endeksi?nde yer alan ortaklık paylarına ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi?ni takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılmasıdır. Sürdürülebilir Yatırım (?Sustainable Investing?) anlayışıyla yapacağı varlık seçimleriyle, yüksek finansal performans hedeflemenin yanı sıra çevresel, sosyal ve/veya kurumsal yönetim kriterlerini (ESG: Environmental, Social, Governance) yatırım kararlarına entegre etmiş olan şirketlerin yer aldığı yurt içi ve/veya yurt dışı sürdürülebilirlik ve/veya ESG temalı endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına, ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş ve BIST sürdürülebilirlik endekslerine dahil şirketlerin ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılır. Fonun Belirtilen Risk Değerine Sahip Olma Gerekçesi: Fon ağırlıklı olarak Türk hisse senetlerine yatırım yaptığı için son 5 yıllık volatilitesine bakılarak risk değeri 7 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086631
BIST
16:405.188
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 183,05
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
16:4018,6515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0107
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
16:4019,7202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0851
|Açılış
|: 19,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7202
En Düşük
19,5838
16:401.073,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,92
|Açılış
|: 1.073,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler16:38
|POLTK
|1.272,70
|31.174.780
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|77.411.223
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|48.205.510
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|3.145.235
|% 9,98
|
|OZSUB
|19,86
|89.964.297
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,15
|135.695.903
|% -6,75
|
|IDEAS
|47,94
|64.698.588
|% -5,63
|
|MRGYO
|4,93
|77.429.170
|% -4,46
|
|BASCM
|5,00
|1.585.983
|% -3,85
|
|THYAO
|143,30
|8.723.659.502
|% 1,63
|
|SAHOL
|41,04
|7.587.354.675
|% 2,34
|
|ASELS
|57,40
|6.010.476.658
|% 7,29
|
|EKGYO
|7,95
|4.615.773.458
|% 5,16
|
|EREGL
|41,44
|4.387.201.930
|% 2,32
|
|EKGYO
|7,95
|4.615.773.458
|% 5,16
|
|SKBNK
|2,81
|1.099.886.259
|% 5,64
|
|YKBNK
|11,67
|4.315.275.511
|% 2,82
|
|ISCTR
|11,24
|3.590.902.915
|% 6,34
|
|TSKB
|4,23
|1.325.062.514
|% 6,82
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6371
|18,6515
|% 0,06
|
|Euro
|19,7132
|19,7202
|% 0,43
|
|Sterlin
|22,8429
|22,9574
|% 0,27
|
|Frank
|19,9043
|20,0242
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9421
|4,9668
|% -0,00
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-5,50
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|-3,01
|
|Cumhuriyet
|7.194
|7.302
|-29,00
|
|Tam
|7.230
|7.277
|12,00
|
|Yarım
|3.501
|3.558
|6,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.778
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,44
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,04
|14,07
|0,02
|
|B. Petrol
|76,25
|76,25
|0,15
|