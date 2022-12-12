***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un yatırım stratejisi, Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak BIST Sürdürülebilirlik Endeksi?nde yer alan ortaklık paylarına ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi?ni takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılmasıdır. Sürdürülebilir Yatırım (?Sustainable Investing?) anlayışıyla yapacağı varlık seçimleriyle, yüksek finansal performans hedeflemenin yanı sıra çevresel, sosyal ve/veya kurumsal yönetim kriterlerini (ESG: Environmental, Social, Governance) yatırım kararlarına entegre etmiş olan şirketlerin yer aldığı yurt içi ve/veya yurt dışı sürdürülebilirlik ve/veya ESG temalı endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına, ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş ve BIST sürdürülebilirlik endekslerine dahil şirketlerin ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılır. Fonun Belirtilen Risk Değerine Sahip Olma Gerekçesi: Fon ağırlıklı olarak Türk hisse senetlerine yatırım yaptığı için son 5 yıllık volatilitesine bakılarak risk değeri 7 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086631BIST