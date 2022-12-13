***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun yatırım amacı, dengeli portföy dağılımı ile uzun vadede yatırımcılarına istikrarlı bir getiri sunmaktır. Değişken fon olması itibariyle ortaklık paylarının yanında kamu veya özel sektör bonolarına yatırım yaparak portföy çeşitliliği sağlar ve hisse yoğun fonlara göre daha düşük oynaklığa sahiptir. Fon portföyünde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşü kolay olanlar tercih edilir. Fon yatırım amacı ve politikası gereği hisse senetleri ile birlikte kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına da yatırım yapar. Risk değeri 5 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086910BIST