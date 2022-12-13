***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.12.2022 17:21
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım amacı, dengeli portföy dağılımı ile uzun vadede yatırımcılarına istikrarlı bir getiri sunmaktır. Değişken fon olması itibariyle ortaklık paylarının yanında kamu veya özel sektör bonolarına yatırım yaparak portföy çeşitliliği sağlar ve hisse yoğun fonlara göre daha düşük oynaklığa sahiptir. Fon portföyünde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşü kolay olanlar tercih edilir. Fon yatırım amacı ve politikası gereği hisse senetleri ile birlikte kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına da yatırım yapar. Risk değeri 5 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086910
BIST
17:355.275
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 81,67
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.299
En Düşük
5.180
17:3518,6400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
17:3519,8595
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2239
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,8942
En Düşük
19,5690
17:351.089,36
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 22,82
|Açılış
|: 1.089,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.091,07
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler17:35
|KRSTL
|9,46
|121.845.379
|% 10,00
|
|SILVR
|19,36
|204.205.516
|% 10,00
|
|KRONT
|118,80
|81.437.830
|% 10,00
|
|PKART
|31,90
|13.657.249
|% 10,00
|
|PRKME
|25,32
|76.279.357
|% 9,99
|
|EMNIS
|56,00
|1.563.746
|% -9,68
|
|EPLAS
|27,88
|40.719.215
|% -5,81
|
|SMRTG
|106,80
|753.988.136
|% -5,57
|
|AKGRT
|3,78
|301.703.425
|% -5,26
|
|COSMO
|87,00
|3.701.009
|% -5,13
|
|KRDMD
|18,33
|9.907.465.914
|% 7,13
|
|EREGL
|43,00
|7.928.998.719
|% 3,66
|
|ASELS
|59,80
|7.532.840.947
|% 1,61
|
|THYAO
|144,80
|7.128.458.068
|% -0,14
|
|SISE
|41,42
|5.307.331.995
|% 3,39
|
|KRDMD
|18,33
|9.907.465.914
|% 7,13
|
|EKGYO
|7,97
|4.106.272.952
|% 1,14
|
|SKBNK
|2,78
|899.440.528
|% -0,71
|
|TSKB
|4,25
|1.253.090.900
|% 1,43
|
|YKBNK
|11,69
|3.429.062.849
|% 0,69
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6375
|18,6400
|% 0,02
|
|Euro
|19,8534
|19,8595
|% 1,14
|
|Sterlin
|23,0711
|23,1868
|% 1,21
|
|Frank
|20,0707
|20,1916
|% 1,26
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% 0,07
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|37,93
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.089
|22,75
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.314
|7.367
|124,00
|
|Yarım
|3.542
|3.602
|61,00
|
|Çeyrek
|1.776
|1.800
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|14,39
|14,40
|0,44
|
|B. Petrol
|79,88
|79,88
|1,89
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:50KRSTL
Yüzde 10.00 oranında artışla 9.46 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 167, 432 adet işlem
-
17:49KRDMA
Yüzde 9.98 oranında artışla 17.30 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 566, 923 adet işlem
-
17:48ERSU
Yüzde 4.82 oranında artışla 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 208, 920 adet işlem
-
17:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, BIMAS, VESTL
-
17:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 73, 45 artarak (% 1.62 ) 4, 614