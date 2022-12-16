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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

16.12.2022 10:20
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ali Sedat Toydemir 07.10.2022 2022 - ...... HSBC Portföy Yatırım Grup Başkanı , 2017 - 2022 HSBC Portföy Yönetimi Yönetici 2009- 2017 İş Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 18 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
Cem Şekerci 07.10.2022 2020 - .... HSBC Portföy Yönetimi , 2018 - 2020 Atlas Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi 2016 - 2018 Atlas Portföy Yönetimi Direktör, Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2016 İş Portföy Yönetimi ? Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 Şişli / İstanbul 0850 211 0 117 0212 336 24 72 yf@hsbc.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Seda Somalı Birim Yöneticisi 0850 211 0 117 sedasomali@hsbc.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087711


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ARASE 255,20 15.171.640 % 10,00  
PLTUR 12,11 471.031 % 9,99  
OZSUB 29,06 63.967.641 % 9,99  
AYCES 98,85 1.541.269 % 9,96  
INVEO 34,48 25.805.625 % 9,95  
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10:12 Alış Satış %  
Dolar 18,6474 18,6524 % 0,05  
Euro 19,8782 19,8901 % 0,34  
Sterlin 22,7008 22,8146 % 0,29  
Frank 20,0535 20,1743 % 0,29  
Riyal 4,9439 4,9687 % 0,02  
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10:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 4,45  
Altın Gr. 1.070 1.070 4,76  
Cumhuriyet 7.170 7.278 -79,00  
Tam 7.233 7.290 32,00  
Yarım 3.503 3.564 16,00  
Çeyrek 1.757 1.781 7,00  
Gümüş.Ons 23,00 23,03 -0,08  
Gümüş Gr. 13,83 13,85 0,01  
B. Petrol 81,27 81,27 0,06  
Seans Raporu 10:12
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