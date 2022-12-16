***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAli Sedat Toydemir 07.10.2022 2022 - ...... HSBC Portföy Yatırım Grup Başkanı , 2017 - 2022 HSBC Portföy Yönetimi Yönetici 2009- 2017 İş Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 18 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar LisansıCem Şekerci 07.10.2022 2020 - .... HSBC Portföy Yönetimi , 2018 - 2020 Atlas Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi 2016 - 2018 Atlas Portföy Yönetimi Direktör, Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2016 İş Portföy Yönetimi ? Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 Şişli / İstanbul 0850 211 0 117 0212 336 24 72 yf@hsbc.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaSeda Somalı Birim Yöneticisi 0850 211 0 117 sedasomali@hsbc.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087711BIST