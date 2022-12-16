***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2022 10:20
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ali Sedat Toydemir 07.10.2022 2022 - ...... HSBC Portföy Yatırım Grup Başkanı , 2017 - 2022 HSBC Portföy Yönetimi Yönetici 2009- 2017 İş Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 18 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
Cem Şekerci 07.10.2022 2020 - .... HSBC Portföy Yönetimi , 2018 - 2020 Atlas Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi 2016 - 2018 Atlas Portföy Yönetimi Direktör, Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2016 İş Portföy Yönetimi ? Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 Şişli / İstanbul 0850 211 0 117 0212 336 24 72 yf@hsbc.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Seda Somalı Birim Yöneticisi 0850 211 0 117 sedasomali@hsbc.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087711
BIST
10:145.231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 42,39
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.241
En Düşük
5.201
10:1418,6511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6741
En Düşük
18,6099
10:1419,8926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0706
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9123
En Düşük
19,7888
10:141.070,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,76
|Açılış
|: 1.070,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler10:12
|ARASE
|255,20
|15.171.640
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|471.031
|% 9,99
|
|OZSUB
|29,06
|63.967.641
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|1.541.269
|% 9,96
|
|INVEO
|34,48
|25.805.625
|% 9,95
|
|KUYAS
|22,68
|6.932.278
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|52.449.640
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|1.361.398
|% -9,82
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|KLNMA
|15,95
|58.329
|% -6,18
|
|ENKAI
|27,16
|931.482.473
|% 6,01
|
|VAKBN
|11,82
|745.323.481
|% 3,05
|
|HALKB
|13,64
|679.986.765
|% 5,33
|
|EKGYO
|8,08
|662.799.264
|% 2,54
|
|THYAO
|140,70
|625.691.049
|% 0,43
|
|EKGYO
|8,08
|662.799.264
|% 2,54
|
|SKBNK
|3,02
|199.999.680
|% 3,78
|
|VAKBN
|11,82
|745.323.481
|% 3,05
|
|HALKB
|13,64
|679.986.765
|% 5,33
|
|YKBNK
|11,97
|553.433.991
|% 1,10
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6474
|18,6524
|% 0,05
|
|Euro
|19,8782
|19,8901
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,7008
|22,8146
|% 0,29
|
|Frank
|20,0535
|20,1743
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9439
|4,9687
|% 0,02
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|4,45
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|4,76
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.233
|7.290
|32,00
|
|Yarım
|3.503
|3.564
|16,00
|
|Çeyrek
|1.757
|1.781
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,83
|13,85
|0,01
|
|B. Petrol
|81,27
|81,27
|0,06
|