***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.02.2023 17:04
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin asgari %80?i devamlı olarak enformasyon teknolojileri, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım, etkileşimli medya ve hizmetler ile diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına ve teknoloji temalı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Bu fonda varlık sınıfları risk getiri perspektifine göre oluşturulur. Uzun vadede getiri beklentisi daha yüksek olan varlık sınıflarına belirli risk limitleri dahilinde daha çok yer verilmesi esastır. Buna göre risk değeri 6 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112712
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 19,0280
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0750
|
18,8439
En Düşük
18,8065
10:4220,1050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1194
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,2593
En Düşük
20,0886
10:421.125,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,71
|Açılış
|: 1.125,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,06
|
1.133,97
En Düşük
1.121,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8255
|18,8443
|% 0,07
|
|Euro
|20,0972
|20,1064
|% -0,58
|
|Sterlin
|22,6610
|22,7747
|% -0,35
|
|Frank
|20,2923
|20,4145
|% -0,14
|
|Riyal
|5,0039
|5,0290
|% 0,05
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-2,66
|
|Altın Gr.
|1.126
|1.126
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|7.600
|7.715
|-105,00
|
|Tam
|7.604
|7.670
|-25,00
|
|Yarım
|3.715
|3.753
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.877
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,95
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,31
|13,32
|0,03
|
|B. Petrol
|86,54
|86,54
|2,04
|