***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYEISIN Kodu TRYHSPO00136Fonun Süresi SÜRESİZFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi17.03.2023Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıHSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖzlem Aygül 23.01.2023 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAli Sedat Toydemir 23.01.2023 2022 - ...... HSBC Portföy Yatırım Grup Başkanı , 2017 - 2022 HSBC Portföy Yönetimi Yönetici 2009- 2017 İş Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 19 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar LisansıCem Şekerci 23.01.2023 2020 - .... HSBC Portföy Yönetimi , 2018 - 2020 Atlas Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi 2016 - 2018 Atlas Portföy Yönetimi Direktör, Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2016 İş Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli / İstanbul 0850 211 0 117 yf@hsbc.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaSeda Somalı Birim Yöneticisi 0850 211 0 117 yf@hsbc.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126023BIST