***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.03.2023 18:51
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE
ISIN Kodu TRYHSPO00136
Fonun Süresi SÜRESİZ
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
17.03.2023
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Özlem Aygül 23.01.2023 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ali Sedat Toydemir 23.01.2023 2022 - ...... HSBC Portföy Yatırım Grup Başkanı , 2017 - 2022 HSBC Portföy Yönetimi Yönetici 2009- 2017 İş Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 19 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
Cem Şekerci 23.01.2023 2020 - .... HSBC Portföy Yönetimi , 2018 - 2020 Atlas Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi 2016 - 2018 Atlas Portföy Yönetimi Direktör, Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2016 İş Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli / İstanbul 0850 211 0 117 yf@hsbc.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Seda Somalı Birim Yöneticisi 0850 211 0 117 yf@hsbc.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126023
BIST